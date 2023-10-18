Израиль наносит удары по целям «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля наносит ответные удары по целям группировки «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад террористы выпустили противотанковые ракеты по кибуцу Манара и району Рош ха-Никра, прилегающему к ливанской границе. Солдаты ЦАХАЛ отвечают огнем в направлении источника стрельбы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ЦАХАЛ наносит ответные удары по территории Ливана и продолжит наносить удары по целям «Хезболлы»

Ранее власти Израиля одобрили разрешение на эвакуацию жителей населенных пунктов на севере страны, которые расположены на расстоянии до 5 км от границы с Ливаном.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.