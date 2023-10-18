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В США признали, что российская армия разрушила системы ПВО Украины

Экс-разведчик Риттер заявил, что ВС России эффективно уничтожает ПВО Украины

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Илья Галахов/Global Look Press

Вооруженные силы РФ ликвидируют системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, что делает возможным атаковать любые цели. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector.

Он охарактеризовал эту ситуацию как подавление воздушной обороны противника.

«Россия провела кампанию по уничтожению систем ПВО Украины», — отметил военный аналитик.

По мнению эксперта, это один из самых важных аспектов конфликта. Риттер подчеркнул, что теперь российская армия может бить по любым намеченным целям.

В начале октября министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что страна намерена сотрудничать с США в производстве систем противовоздушной обороны, и работы в этом направлении уже начались.

Накануне глава министерства обороны России Сергей Шойгу поучаствовал в церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода концерна ВКО «Алмаз-Антей» на территории индустриального парка «Руднево». Министр анонсировал выпуск системы ПВО. По словам Шойгу, это вооружение отличает надежность и эффективность.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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