Вооруженные силы РФ ликвидируют системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, что делает возможным атаковать любые цели. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector.

Он охарактеризовал эту ситуацию как подавление воздушной обороны противника.

«Россия провела кампанию по уничтожению систем ПВО Украины», — отметил военный аналитик.

По мнению эксперта, это один из самых важных аспектов конфликта. Риттер подчеркнул, что теперь российская армия может бить по любым намеченным целям.

В начале октября министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что страна намерена сотрудничать с США в производстве систем противовоздушной обороны, и работы в этом направлении уже начались.

Накануне глава министерства обороны России Сергей Шойгу поучаствовал в церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода концерна ВКО «Алмаз-Антей» на территории индустриального парка «Руднево». Министр анонсировал выпуск системы ПВО. По словам Шойгу, это вооружение отличает надежность и эффективность.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.