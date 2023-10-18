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Уволенная замминистра обороны Украины Маляр может вернуться на работу

Офис Зеленского задумался о возвращении уволенной замминистра обороны Маляр

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Global Look Press

В офисе украинского лидера задумались о возвращении уволенной ранее замминистра обороны Анны Маляр, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание New Voice.

«В окружении президента думают о возвращении в министерство обороны одного из бывших замминистра. Речь идет об Анне Маляр», — говорится в сообщении.

Маляр отвечала в министерстве за информационную политику. По словам источника, нынешний куратор направления Наталия Калмыкова не справляется со своими обязанностями, и министерству снова нужен менеджер по соответствующему направлению.

В сентябре стало известно, что Маляр и еще несколько замов были уволены со своих постов.

До этого Маляр опубликовала в соцсетях пост о том, что украинская армия взяла под контроль село Андреевка. В ВСУ это сообщение опровергли, заявив, что в районах Клещеевки и Андреевки идут тяжелые бои и подобные заявления несут угрозу для украинских бойцов.

Маляр отредактировала пост, указав, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Позднее она заявила, что произошел «коммуникационный сбой между несколькими источниками информации» с места событий.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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