Вооруженные силы Украины могли оказаться в тупике в связи с летним наступлением, при этом поставки F-16 не смогут существенно повлиять на ситуацию в зоне боевых действий, прогнозируют британские эксперты. Об этом сообщило издание The Independent.

По словам специалистов из Великобритании, Вашингтон должен был начать экспорт истребителей F-16 на Украину в будущем году. При этом завоевать воздух только этими самолетами будет сложно из-за того, что в регионе действуют российские ВКС, пояснили в СМИ.

«Вам действительно нужно превосходство в воздухе, чтобы получить шанс на проведение широкомасштабного маневра», — пояснил аналитик Патрик Бьюри.

Как считает собеседник СМИ, летняя наступательная кампания украинских бойцов продемонстрировала, что ВСУ могут проводить операции только соединениями не больше роты.

При этом собеседники Independent утверждают, что украинская армия зашла в тупик, и такое положение на фронте может сохраниться для нее и в течение 2024 года, если не будут предприняты экстраординарные меры.

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