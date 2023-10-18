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Экс-советник главы Пентагона заявил о росте риска войны России и США

Макгрегор: ситуация на Украине стала опаснее из-за риска войны США с Россией

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Shutterstock

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что ситуация на Украине выглядит все более опасной в связи с нарастающим риском войны США с Россией.

«С каждым днем ситуация на Украине становится все более опасной, потому что вероятность конфронтации НАТО с Россией продолжает существовать. Пока такая вероятность есть, мы находимся под угрозой в США и Европе», — отметил он.

По мнению эксперта, нестабильная обстановка на Среднем востоке может представлять риски для ситуации в мире.

«Ситуация становится опаснее, чем многие американцы могут представить», — подытожил Макгрегор.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял, что призыв комиссии при конгрессе США готовиться к войне на два фронта с РФ и КНР не означает призыва к началу таковой. Он отметил, что битва с двумя ядерными державами является «безумием».

Ранее Путин оценил возможность применения ядерного оружия против России.

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