Бывший американский дипломат Час Фриман заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две армии и в настоящее время теряют третью в боях за прорыв российской обороны.

«По меньшей мере две армии (ВСУ. — «Газета.Ru») были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя сильно укрепленную российскую оборону. Мы вот-вот увидим наступление русских», — сказал Фриман.

По мнению эксперта, украинский лидер Владимир Зеленский опрометчиво верил в защиту Украины Западом до победного конца, однако в итоге получил перспективу потерять выход к Черному морю.

Фриман считает, что отсутствие желания западных стран принимать Украину в НАТО приведет к тому, что ей придется принять нейтральный статус.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказывал мнение, что несмотря на демонстративную уверенность Зеленского, он понимает, что Киев лишается поддержки Запада.

17 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин также заявлял, что страна намерена сотрудничать с США в производстве систем противовоздушной обороны (ПВО), и работы в этом направлении уже начались.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.