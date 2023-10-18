Российские войска на Краснолиманском направлении уничтожили до 115 человек личного состава Вооруженных сил Украины и подавили до 20 артиллерийских расчетов противника. Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По словам офицера, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества подразделениями группировки при содействии артиллерии и штурмовой и армейской авиации было нанесено огневое поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и уничтожено два вражеских командно-наблюдательных пункта. Потери ВСУ составили до 115 человек.

В результате контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено более двух десятков расчетов полевой украинской артиллерии. Кроме того, была уничтожена боевая бронированная машина «Козак» противника.

Ранее сообщалось, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по пунктам дислокации ВСУ на Купянском направлении. Удары пришлись по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Песчаное.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.