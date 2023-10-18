Литва будет ремонтировать поврежднные на Украине танки Leopard

Армия Литвы совместно с военно-промышленными компаниями из Германии будет осуществлять ремонт поврежденных во время боевых действий на Украине танков Leopard. Об этом сообщается на сайте литовского министерства обороны.

После восстановления танки вернутся в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Вильнюсе подчеркнули, что выполнение задач подобного рода позволит поддерживать готовность литовского технического персонала, обеспечивать проверку логистических цепочек и осуществлять постоянную помощь Украине.

Литовское министерство обороны напомнило, что ранее на территории страны был организован ремонт самоходных гаубиц германского производства PzH2000, которые были переданы ВСУ и участвовали в боях. 18 украинских технических специалистов были обучены в Литве ремонту этих, быстро теряющих из-за интенсивной эксплуатации значительную часть своих возможностей, самоходных гаубиц.

В Вильнюсе особо отметили, что Литва формирует пакеты поддержки Украины исходя из важнейших потребностей и приоритетов Киева.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал международное сообщество продолжать уделять внимание Украине, несмотря на конфликт между ХАМАС и Израилем.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.