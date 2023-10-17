Военный эксперт назвал главную задачу оборонных предприятий РФ

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире «Радио 1» прокомментировал решение российского правительства предоставить оборонно-промышленному комплексу право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности, для наращивания объемов производства артиллерии. По словам эксперта, такие меры необходимы чтобы обеспечить выполнение всех целей специальной военной операции.

«На каждом предприятии есть определенный мобилизационный резерв станков, оборудования комплектующих, который предусматривалось использовать в случае начала большой войны. Сегодня соответствующим поручением расконсервировались указанные резервы. <…> Мы должны позитивно относиться к тому, что у нас есть возможности, что наши ОПК способны и готовы увеличить выпуск современного оружия», — подчеркнул Коротченко.

Он напомнил, что на предприятиях ОПК кратно увеличивается объем производства за счет расширения гособоронзаказа и поступления финансирования.

17 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в совещании по вопросам поставок и о перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Глава российского военного ведомства отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним.

Ранее Шойгу заявил о наращивании производства востребованного оружия для СВО.