Экс-агент ЦРУ США Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что гибель людей по вине президента Украины Владимира Зеленского заслуживает презрения.

Он отметил, что наступление российской армии для Зеленского не кончится добром. Украинский лидер может оказаться в безвыходной ситуации, считает экс-агент.

До этого бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что Украина не осуществит свои планы по захвату территорий России, в частности Крыма, и может потерять еще больше собственных.

Фриман также обратил внимание, что в случае возможных переговоров России и Украины они будут проходить не на условиях украинских властей, указав, что предыдущие договоренности между странами были наиболее выгодными вариантами для Киева.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров также заявил, что западные государства готовы вкладывать средства в уничтожение Украины, а не ее развитие. Он добавил, что самое ужасное, что украинцы сами поддерживают разрушительный подход Запада против республики.

Ранее президент России Владимир Путин перед визитом в Пекин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором изложил свою точку зрения на причины конфликта на Украине.