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В Южной Корее считают, что КНДР сотрудничает с ХАМАС

Kyodo: в Южной Корее считают, что КНДР сотрудничает с ХАМАС в поставках оружия

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Majdi Fathi/Global Look Press

Южнокорейские военные считают, что Северная Корея прямо или косвенно может сотрудничать с ХАМАС в вопросах, касающихся поставок оружия и тактической подготовки. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщил журналистам, что одна из ракет, использованная во время атаки на Израиль 7 октября, судя по всему, была произведена в Северной Корее.

Он не уточнил, были ли ракеты предоставлены непосредственно Северной Кореей или посредством сделок с участием других стран.

Ранее стало известно, что Турция предлагает создать систему гарантов в палестино-израильском урегулировании. Отмечается, что идея состоит в том, чтобы несколько стран взяли на себя ответственность в обеспечении реализации палестино-израильского соглашения в случае его достижения.

Ранее в Израиль прибыл глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла для обсуждения военной помощи.

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Война в Израиле
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