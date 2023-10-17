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ВСУ потеряли до 485 военных на Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 485 военных на Донецком направлении

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Alex Babenko/AP

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении до 485 военнослужащих.

Также в министерстве сообщили, что на Донецком направлении Южная группировка войск отразила девять атак украинских подразделений. Были нанесены ответные удары в районе Орехово-Василевки и Андреевки Донецкой народной республики (ДНР).

Суточные потери противника на данном направлении составили до 485 украинских военнослужащих. Также были подбиты три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-20.

Были уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады.

Накануне в Минобороны России сообщили, что группировка Вооруженных сил России «Юг» на Донецком направлении смогла отразить 10 атак украинских бойцов, общие потери ВСУ превысили за сутки 460 военных. Как добавили в Минобороны страны, украинские бойцы также потеряли три танка, две боевые бронированные машины и 12 машин.

Ранее РИА Новости сообщило о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта.

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