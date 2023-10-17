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Эксперт объяснил, какие шаги предпримет Киев на фоне ближневосточного конфликта

Военный эксперт Липовой: Киев загнан в угол и не знает, что делать

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На фоне конфликта на Ближнем Востоке и ослабевающей помощи со стороны Запада, Украина загнана в угол. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил генерал-майор Сергей Липовой. Также, по его словам, ситуация становится напряженнее для украинских войск.

«Человек, загнанный в угол, как раненый зверь, который становится очень опасным. И до [президента Украины Владимира] Зеленского все больше и больше доходит, что ему уготована участь фашистского фюрера, как в 1945 году. Рано или поздно этим все закончится. Поэтому он активнее начинает метаться, сыпать угрозами вперемешку с жалобами», — отметил Липовой.

При этом он подчеркнул, что раненый зверь всегда опасен, поэтому Вооруженным силам России важно крайне тщательно планировать свои действия.

Накануне глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи заявил, что ситуация в Израиле не должна отвлекать партнеров Киева на Западе от украинского кризиса.

Тем временем, американский журналист Гарланд Никсон предложил Зеленскому как можно скорее покинуть Украину, так как вскоре его могут ожидать большие проблемы.

Ранее на Западе выразили мнение, что Зеленский испугался, что США переключатся на помощь Израилю.

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