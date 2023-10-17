В Одесской области произошли взрывы

В Одессе и Одесской области Украины была объявлена воздушная тревога после того, как там произошло несколько взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.

«В Одессе взрывы. Будьте в укрытии, берегите себя!» — пишет издание «Думская».

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, утром 17 октября воздушная тревога объявлялась в Харьковской и Одесской областях страны.

16 октября в Днепропетровской области под удар попали инфраструктурный объект, газопровод и четыре линии электропередачи.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после украинского теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.