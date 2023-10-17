Конструктор рассказал, как были усовершенствованы дроны под нужды СВО

Представитель предприятия-разработчика АО «Эникс» (Казань) Сергей Васьков рассказал РИА Новости, что российский разведывательный беспилотник «Элерон-7» был модернизирован с учетом опыта его работы в спецоперации на Украине.

«В данный момент перерабатывается навигационная аппаратура «Элерона», а также полезная нагрузка, в частности, тепловизионная камера, увеличивается ее разрешение», — рассказал он.

Кроме этого Васьков сказал, что была увеличена продолжительность полета дрона до четырех часов. Также были переработаны каналы управления и передачи видеоизображения «Элерона-7», в результате они стали более помехозащищенными.

До этого представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк заявила, что российские военные демонстрируют «чудеса технического усовершенствования» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.