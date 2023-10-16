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В США оценили действия стран Запада по подготовке Украины к конфликту

Офицер Макгрегор заявил, что Запад не смог подготовить ВСУ к конфликту с Россией

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U.S. Air Force/Mauricio Campino/Reuters

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не смог подготовить Вооруженные силы Украины (ВСУ) к боевым действиям с российскими военными. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его словам, государства Запада начали предоставлять Украине ресурсы и людей, благодаря чему за короткое время можно успеть сделать что-то, но не создать вооруженную силу, которая способна противостоять российской стороне. Макгрегор считает, что это абсурд.

По его мнению, западные страны совершили ошибку, пытаясь за короткие сроки подготовить украинцев к конфликту. Он утверждает, что правительства этих стран несут ответственность за свои действия.

До этого экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что новые поставки оружия на Украину не помогут разрешить конфликт и не будут содействовать его завершению.

Шредер предположил, что для установления мира Россия может покинуть Донбасс при условии, что русский язык оставят там вторым официальным.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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