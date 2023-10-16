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Минобороны России заявило об уничтожении узла связи ВСУ в одной из областей

МО России: на аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожен узел связи ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Российские военнослужащие уничтожили узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министерство обороны России.

«На аэродроме Миргород Полтавской области уничтожен узел связи», — отмечается в публикации.

Также российское оборонное ведомство сообщало, что ВС Российской Федерации ликвидировали до 65 украинских военных на Краснолиманском направлении.

Также начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34 группировки войск «Запад» были нанесены удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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