Российские военнослужащие уничтожили узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министерство обороны России.

«На аэродроме Миргород Полтавской области уничтожен узел связи», — отмечается в публикации.

Также российское оборонное ведомство сообщало, что ВС Российской Федерации ликвидировали до 65 украинских военных на Краснолиманском направлении.

Также начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34 группировки войск «Запад» были нанесены удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.