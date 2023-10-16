Российские войска отразили 10 атак украинской армии за минувшие сутки на Купянском направлении, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения «Западной» группировки войск вели бои при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Бои шли в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка в Харьковской области и Макеевка в Луганской народной республике.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 85 бойцов, а также два танка, две боевые бронированные машины, орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

До этого заместитель командующего добровольческим штурмовым корпусом «Экспедиционный» по военно-политической работе, экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявлял, что украинские военные не смогут прорвать оборону военных Вооруженных сил РФ в районе Клещеевки в ДНР.

По его словам, сейчас рядом с Клещеевкой действует несколько подразделений корпуса и сил Вооруженных сил Украины будет мало.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.