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За минувшие сутки российские войска отразили 10 атак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС России отразили 10 атак украинской армии на Купянском направлении

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РИА Новости

Российские войска отразили 10 атак украинской армии за минувшие сутки на Купянском направлении, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения «Западной» группировки войск вели бои при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Бои шли в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка в Харьковской области и Макеевка в Луганской народной республике.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 85 бойцов, а также два танка, две боевые бронированные машины, орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

До этого заместитель командующего добровольческим штурмовым корпусом «Экспедиционный» по военно-политической работе, экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявлял, что украинские военные не смогут прорвать оборону военных Вооруженных сил РФ в районе Клещеевки в ДНР.

По его словам, сейчас рядом с Клещеевкой действует несколько подразделений корпуса и сил Вооруженных сил Украины будет мало.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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