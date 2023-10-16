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В ДНР оценили шансы украинских военных прорвать оборону ВС России

Бибилов заявил, что военных ВСУ не хватит для прорыва обороны ВС РФ в Клещеевке

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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинские военные не смогут прорвать оборону военных Вооруженных сил РФ в районе Клещеевки в Донецкой народной республике, уверен заместитель командующего добровольческим штурмовым корпусом «Экспедиционный» по военно-политической работе, экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается Клещеевки, там тяжелая ситуация, но то, что говорят, что Клещеевка полностью под контролем Украины, это далеко не так», — уточнил собеседник агентства.

Как объяснил Бибилов, сейчас рядом с Клещеевкой действует несколько подразделений корпуса и сил Вооруженных сил Украины будет мало, чтобы попытаться осуществить прорыв обороны.

Угроза окружения Артемовска в настоящий момент отсутствует, заключил бывший президент Южной Осетии.

До этого в МО России сообщили об уничтожении склада боеприпасов украинских военных в Запорожской области. Склад принадлежал 102-й бригаде территориальной обороны ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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