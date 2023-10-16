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Бывший чиновник из Хакасии был ранен в зоне СВО

19rusinfo: осужденный за взятки экс-замглавы Хакасии Новиков ранен в зоне СВО

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Правительство Республики Хакасия

Осужденный за взятки бывший заместитель главы Хакасии Сергей Новиков получил ранение в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил портал 19rusinfo.

По данным портала, Новиков получил осколочные ранения ног под Макеевкой.

Отмечается, что бывший чиновник оказался в зоне СВО в августе. Сейчас он находится на лечении в госпитале в ЛНР.

В 2020 году Новикова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В мае 2021 года городской суд Абакана приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Он отбывал наказание в хакасской ИК-33.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что более 98% раненных в ходе спецоперации российских военнослужащих выписываются с выздоровлением.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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