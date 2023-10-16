В США призвали Израиль сдержаться от дальнейший эскалации конфликта

Соединенные Штаты потребовали от Израиля не нападать на Ливан первым, пообещав помочь в случае атаки со стороны «Хезболлы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Yedioth Ahronoth.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин во время последнего визита в еврейское государство встречался с рядом израильских чиновников. Известно, что глава американского ведомства предложил заключить соглашение, в рамках которого Израиль не должен первым напасть на Ливан.

При этом Остин пообещал, что Вашингтон поможет, если «Хезболла» начнет атаковать территорию Израиля.

США окажут помощь, перебросив авиацию в регион, если нападение на Израиль произойдет с севера.

Предположительно, Израиль согласился на предложение США.

Однако официального заявления о подобной сделке со стороны Вашингтона и Иерусалима еще не прозвучало.

До этого в ABC News уточняли, что в помощи США Украине и Израилю имеется большое отличие.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.