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В МИД РФ назвали законные цели для ответного удара в космосе

МИД РФ: объекты США и союзников в космосе могут стать законной целью для ответа

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ESA

Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что квазигражданские объекты и инфраструктура в космосе, которыми пользуются США и их союзники в рамках конфликта на Украине, могут являться законной целью для ответного удара. Его слова передает ТАСС.

Ермаков назвал тенденцию к использованию космических технологий в конфликте на Украине опасной.

«США и их союзники не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность фактически представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах», — пояснил дипломат.

Он добавил, что из-за действий стран Запада мирная космическая деятельность и социально-экономические процессы на Земле подвергаются неоправданным рискам.

До этого испанская компания PLD Space провела первый в истории пуск частной ракеты Miura 1. Аппарат стартовал с военной базы на юге страны в регионе Андалусия в ночь на 7 сентября.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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