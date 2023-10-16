Отставной офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на Краснолиманском направлении резко выросли потери Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

«За истекшую неделю резко возросли потери противника на Купянском и Краснолиманском направлении. Совокупно они превысили потери на Донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода», — заявил Марочко.

Согласно его источникам, высокие потери украинской армии на данных направлениях связаны с тактикой «мясных штурмов», при который украинские солдаты постепенно, малыми группами направляются в атаку без прикрытия бронетехникой.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины не добились никаких результатов в ходе их контрнаступления, но понесли огромные потери.

Украинское контрнаступление, как заявляли в Министерстве обороны России, началось 4 июня этого года.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.