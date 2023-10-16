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В ЛНР сообщили о росте потерь ВСУ на Краснолиманском направлении

Марочко заявил, что на Краснолиманском направлении резко выросли потери ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Отставной офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на Краснолиманском направлении резко выросли потери Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

«За истекшую неделю резко возросли потери противника на Купянском и Краснолиманском направлении. Совокупно они превысили потери на Донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода», — заявил Марочко.

Согласно его источникам, высокие потери украинской армии на данных направлениях связаны с тактикой «мясных штурмов», при который украинские солдаты постепенно, малыми группами направляются в атаку без прикрытия бронетехникой.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины не добились никаких результатов в ходе их контрнаступления, но понесли огромные потери.

Украинское контрнаступление, как заявляли в Министерстве обороны России, началось 4 июня этого года.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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