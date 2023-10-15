Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иран пригрозил Израилю вмешаться в войну на стороне Палестины

Axios: Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции в Газе

close
100%
Shutterstock

Иран через Организацию Объединенных Наций направил послание Израилю о том, что не хочет дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Axios.

Авторы публикации отмечают, что страна планирует вмешаться в случае начала наземной операции в секторе Газа. По данным портала, глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился в Бейруте со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом.

Утверждается, что представитель организации призвал министра помочь в предотвращении расширении конфликта на Ближнем Востоке. Источники указывают, что Веннесланд позвонил советнику Израиля по нацбезопасности Цахи Ханегби и передал послание Ирана.

До этого миссия Ирана при ООН заявила о далекоидущих последствиях для Израиля в случае продолжения совершения военных преступлений в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий