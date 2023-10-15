В ФРГ начнут использоваться все законные средства для выдворения сторонников ХАМАС

Глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта анонсировала готовность органов безопасности ФРГ применять все законные методы для выдворения из страны сторонников ХАМАС. Об этом сообщило издание Bild.

«Мы будем использовать все законные возможности для изгнания сторонников ХАМАС», — уточнила Фезер.

Как отметила глава МВД страны, в пятницу, 13 октября, удалось достичь договоренности с главами МВД федеральных земель по вопросам выдворения лиц, высказывающихся в поддержку боевиков движения

«Все 16 земель и федеральное правительство объединяются здесь», — заключила Фезер.

Также министр внутренних дел обратила внимание, что немецкие власти не потерпят антисемитских и антиизраильских подстрекательств.

До этого в ЦАХАЛ заявили, что авиаудар был нанесен по центрам командования ХАМАС.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.