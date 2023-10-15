В Израиле заявили, что армия страны будет действовать в любой точке Ближнего Востока

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что военные страны будут действовать в любой точке Ближнего Востока, чтобы обеспечить безопасность еврейского государства на фоне продолжающейся эскалации вокруг сектора Газа и учащающихся боестолкновений на границе Ливана. Его цитирует газета The Times of Israel.

«Мы всегда оглядываемся вокруг, на весь Ближний Восток. ЦАХАЛ будет действовать в любой точке Ближнего Востока для достижения целей безопасности Израиля», — сказал он.

Хагари отметил, что Израиль хорошо подготовлен во всех сферах.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильская сторона ведет обстрел позиций «Хезболлы» в Ливане в ответ на удар по своим бойцам противотанковыми ракетами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасноти Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.