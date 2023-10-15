Наземная операция ЦАХАЛ в Газе отложена на несколько дней

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа отложена на несколько дней. Об этом пишет The New York Times.

Целью операции называют уничтожение высшей политической и военной иерархии ХАМАС, в том числе лидера ХАМАС Яхьи Синвара, и захват города Газа. Захват Газы станет крупнейшей наземной операцией Израиля с вторжения в Ливан в 2006 году.

По данным источников издания в ЦАХАЛ, в пятницу в сектор Газа ненадолго вошли разведывательные группы армии Израиля, однако официально о начале операции еще не объявлено.

«Первоначально вторжение планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней, по крайней мере частично, вследствие погодных условий, из-за которых израильским пилотам и операторам дронов было бы сложнее обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха», — говорится в материале американского издания.

До этого сообщалось, что Израиль воздержится от обстрелов маршрута с севера на юг Газы с 10:00 до 13:00 мск.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасноти Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.