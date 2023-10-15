Дипломат рассказал о позиции РФ по санкциям в отношении КНДР

Российский посол по особым поручениям Олег Бурмистров заявил, что РФ категорически выступает против введения новых санкций Организации объединенных наций в отношении Северной Кореи. Об этом пишет РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия не нарушает уже принятые санкции, одобренные Советом Безопасности ООН.

«Задача резолюций, как нам представлялось, заключалась не в том, чтобы наказывать Северную Корею, а поощрять ее встречными шагами, в том числе смягчением санкционного режима, что крайне необходимо в условиях сложной гуманитарной ситуации в КНДР», — заявил дипломат.

В 2009 году Совбез ООН запретил поставки оружия Северной Корее. В 2017 году Совет Безопасности ООН принял резолюции о запрете на работу граждан КНДР за рубежом, а также запрете на импорт северокорейского угля, железа, свинца и морепродуктов, а также на экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов из государств — членов ООН.

13 октября КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.