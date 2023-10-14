Число погибших израильских военных в ходе конфликта увеличилось

Число погибших израильских военных с начала эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 279. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на заявление представителя армии обороны Израиля.

«Армия обороны Израиля объявила в субботу вечером, что по меньшей мере 279 солдат были убиты после внезапного нападения ХАМАС», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что число заложников, удерживаемых в секторе Газа, достигло 126.

14 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия с помощью беспилотников нанесла удар по боевикам из палестинской группировки ХАМАС, которые выпустили противотанковую ракету в районе рядом с сектором Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.