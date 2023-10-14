ХАМАС обстреливает города на юге Израиля

Бригады «Аль-Кудс» (военное крыло «Исламского джихада» (организация запрещена в России) заявили, что наносят ракетные удары по городам Ашкелон и Сдерот, а также по кибуцу Зиким на юге Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении военного крыла «Исламского джихада» отмечается, что обстрел городов ведется ракетными залпами.

14 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия с помощью беспилотников нанесла удар по боевикам из палестинской группировки ХАМАС, которые выпустили противотанковую ракету в районе рядом с сектором Газа.

Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что достичь полного уничтожения ХАМАС в ходе наземной операции будет «очень сложно», так как некоторые боевики могут носить военную форму, а другие — нет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».