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В США заявили о почти полном уничтожении украинской армии

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ на грани уничтожения из-за огромных потерь

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Alex Babenko/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий понесли колоссальные потери и сейчас находятся на грани полного уничтожения. Об этом в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Эксперт отметил, что потери украинской армии «просто умопомрачительны». По его словам, ВСУ все еще имеют некоторые резервы для участия в дальнейших сражениях. Однако их очень мало, и по сути армия страны оказалась разбита, подчеркнул специалист.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский получает с фронта огромное количество отчетов об уничтожении танков и боевых машин пехоты (БМП) российскими военными. Более того, главу государства предупреждают о практически полном разгроме украинской артиллерии.

В связи с этим Риттер пришел к выводу, что у подразделений ВСУ не осталось никакой надежды на победу. То же касается их способности нанести удар по России, подчеркнул экс-разведчик.

«Я хочу сказать, что для украинцев это очень трагично, что сейчас происходит», — резюмировал эксперт.

14 октября директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов заявил о переломе в зоне специальной военной операции (СВО). Как он сказал, российские войска начали активно продвигаться вперед и сейчас им принадлежит порядка 60% инициативы на линии фронта.

Ранее в США рассказали, как западные страны могут заставить Украину вернуться за стол переговоров с РФ.

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