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Армия Израиля заявила, что увеличит число операций в городе Газа

ЦАХАЛ увеличит число операций в городе Газа

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Ronen Zvulun/Reuters

Пресс-секретарь ЦАХАЛа в резерве Джонатан Конрикус заявил, что армия обороны Израиля увеличит число боевых операций на севере сектора Газа и в одноименном городе, передает Times of Israel.

По его словам, в городе Газа боевики ХАМАС планируют атаки на еврейское государство и складируют оружие.

«Это действительно место, где сосредоточена деятельность ХАМАС. На нем будет сосредоточено наше внимание», — сказал он.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля приступила к нанесению масштабных ударов по объектам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС и расположенным на территории сектора Газа.

Другие подробности о ситуации в регионе в настоящее время не уточняются. При этом в пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что в ближайшее время оповестят о ходе данной операции.

13 октября американский телеканал Fox News со ссылкой на представителей ЦАХАЛ сообщил, что израильская пехота и танки зашли на территорию сектора Газа. По данным СМИ, военнослужащие провели несколько локальных рейдов.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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