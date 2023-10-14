В Белом доме утверждают, что КНДР поставила РФ более тысячи контейнеров с боеприпасами

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы поставила Российской Федерации вооружение для его применения на Украине, передает РИА Новости.

Он утверждает, что «за последние недели» КНДР якобы передала России «более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами». При этом Кирби не привел никаких доказательств своих слов.

Как указал представитель Белого дома, США осуждают «поставки оружия» РФ со стороны Северной Кореи.

Он также заявил, что в обмен на передачу вооружений и боеприпасов Пхеньян якобы запросил у Москвы военную помощь, включая истребители, ракеты класса «земля – воздух», бронетехнику, а также передовые технологии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военно-техническое сотрудничество РФ и Северной Кореи является перспективным.

До этого советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон видит подвижки во взаимодействии Москвы и Пхеньяна по оборонной линии, но продолжит убеждать КНДР отказаться от планов поставок российской стороне вооружений.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.