ХАМАС нанес удар по аэропорту Бен-Гурион

Боевое крыло ХАМАС — «Бригады «Аль-Кассам» — нанесло ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщается в Telegram-канале палестинской группировки.

«Бригады «Аль-Кассам» бомбят аэропорт «Бен-Гурион» в ответ на перемещение и нападение на мирных жителей», — говорится сообщении.

Ранее в ХАМАС неоднократно заявляли о нанесении ударов по Бен-Гуриону.

В связи с обстрелами зарубежные авиакомпании начали отменять и переносить рейсы в Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Армия обороны Израиля начала против ХАМАС операцию «Железные мечи».

Как рассказали в ХАМАС, атака на Израиль готовилась с 2021 года.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.