Армия Израиля бульдозерами разрушила пиццерию

Армия обороны Израиля бульдозерами разрушила пиццерию в городе Хувара за рекламу с фотографией одной из похищенных женщин. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В публикации отмечается, что случай произошел на Западном берегу реки Иордан. Издание подчеркивает, что еврейские поселенцы выражали недовольство рекламным изображением, на котором возле пиццы фото женщины, удерживаемой, возможно, в заложниках в секторе Газа.

Газета отмечает, что на данное место прибыли военные, которые решили закрыть заведение, а после бульдозером уничтожили фасад здания.

Местное командование объяснило, что кафе будет закрыто на пять месяцев за поддержку террористических действий. Хозяин заведения задержан.

До этого представитель военного крыла ХАМАС Абу Обейд сообщил, что движение начало подготовку к полномасштабной атаке на Израиль еще в 2022 году.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.