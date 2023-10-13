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В конгрессе США раскритиковали помощь Украине

Конгрессмен Биггс сообщил, что поддержка Украины в конгрессе постоянно падает

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Evelyn Hockstein/Reuters

Член палаты представителей США Энди Биггс в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что поддержка Украины в обеих палатах конгресса США постоянно падает, сообщило РИА Новости.

«Скажу вам следующее: число людей, присоединяющихся к моему мнению относительно Украины, растет с каждым днем», — сказал Биггс.

Он отметил, что снижение поддержки особенно заметно среди членов палаты представителей, где доминируют республиканцы. Как считает Биггс, Киев не сможет добиться увеличения поддержки и поставок вооружений из Соединенных Штатов из-за провала летнего контрнаступления.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что члены палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии зашли в тупик, пытаясь определиться с кандидатурой на пост спикера законодательного собрания.

По информации издания The Hill, после отставки Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей выборы кандидата проходили в закрытом режиме.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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