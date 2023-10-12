В Израиле оценили риски обострения конфликта с «Хезболлой»

Израильский политолог Саймон Ципис в интервью газете «Взгляд» прокомментировал публикацию Times of Israel о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила резервистов в города на границе с Ливаном. По словам эксперта, вероятность атак со стороны «Хезболлы» на сегодняшний день высока.

«Хезболла» имеет достаточно серьезный военный потенциал. Они хорошо вооружены и обучены, в том числе иностранными инструкторами. Силы ЦАХАЛ способны отразить нападение этой группировки, но Израилю будет крайне тяжело воевать на два фронта одновременно. В таком случае Тель-Авиву понадобится помощь союзников, например, США», — отметил Ципис.

Он добавил, что силы ЦАХАЛ будут выполнять исключительно оборонительные задачи. По его словам, цели заходить на территорию соседней страны нет.

По данным израильского издания, задачи, которые выполняют резервисты на границе с Ливаном, включают патрулирование, организацию засад и размещение блокпостов на дорогах для обеспечения безопасности жителей приграничных городов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Генштаб армии Израиля предостерег «Хезболлу» от вмешательства в конфликт.