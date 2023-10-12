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Более 100 британских солдат направились в Израиль, чтобы присоединиться к ЦАХАЛ

Sky News: в Израиль направилась сотня британских солдат для помощи ЦАХАЛ

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Khalid Mohammed/AP

Не менее 100 британских резервистов и действующих военнослужащих отправились в Израиль для службы в Армии обороны Израиля, сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на посольство Израиля в Великобритании.

«По меньшей мере 100 резервистов и солдат при исполнении обязанностей военной службы направились из Великобритании в Израиль, чтобы служить в Армии обороны Израиля», — сообщил телеканал.

До этого правительство Великобритании призвало семьи своих дипломатов покинуть Израиль.

Тысячи радикалов ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Авиация страны нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС «Нохба», участвовавшему в масштабной атаке Израиля 7 октября. До сих пор остается неизвестной судьба заложников — граждан Израиля, их число может достигать 150.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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