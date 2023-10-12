Сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Из-за обстрелов обе воздушные гавани приостановили прием и вылет самолетов. Об этом сообщает сирийская газета Al-Watan.

«Израиль совершил агрессию на аэропорты Дамаска и Алеппо», — уточнили в публикации.

По предварительным данным, под обстрел попали взлетно-посадочные полосы, атака парализовала работу аэропортов.

В начале октября Сирия призвала Турцию вывести войска с территории страны. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации, а с марта 2020 года действует режим прекращения огня после соглашений между Россией и Турцией. Однако террористы регулярно нарушают перемирие.

По мнению заместителя министра иностранных дел Сирии Бассама ас-Саббаха, нынешний состав Совета Безопасности ООН не отражает современных политических реалий в мире, и работа этого органа требует участия развивающихся стран. Он отметил, что в речах лидеров часто упоминается необходимость реформирования СБ, и он считает это крайне важным.

Ранее в Сирии заявили об открытии США новых фронтов против России.