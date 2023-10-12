Семьи британских дипломатов призвали покинуть Израиль

Правительство Великобритании призывает семьи дипломатов покинуть Израиль, по крайней мере на два месяца. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Семьи дипломатов просят покинуть страну, пока аэропорты и границы остаются открытыми, пояснил корреспондент телеканала Алистэр Банкалл. Журналист добавил, что, согласно инструкции, семьи дипломатов, должны будут отсутствовать не менее двух месяцев.

Информацию корреспонденту подтвердили в британском МИД.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Израиль. Он планировал встретиться с пострадавшими от атак. Также СМИ отмечали, что глава британского МИД встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьером страны Биньямином Нетаньяху.

До этого премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Лондон готовит меры по поддержке Израиля совместно с партнерами. Он также назвал нападение ХАМАС на Израиль «подлым и трусливым».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.