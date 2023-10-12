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Семьи британских дипломатов призвали покинуть Израиль

Правительство Великобритании призвало семьи своих дипломатов покинуть Израиль

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Ilan Assayag/AP

Правительство Великобритании призывает семьи дипломатов покинуть Израиль, по крайней мере на два месяца. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Семьи дипломатов просят покинуть страну, пока аэропорты и границы остаются открытыми, пояснил корреспондент телеканала Алистэр Банкалл. Журналист добавил, что, согласно инструкции, семьи дипломатов, должны будут отсутствовать не менее двух месяцев.

Информацию корреспонденту подтвердили в британском МИД.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Израиль. Он планировал встретиться с пострадавшими от атак. Также СМИ отмечали, что глава британского МИД встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьером страны Биньямином Нетаньяху.

До этого премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Лондон готовит меры по поддержке Израиля совместно с партнерами. Он также назвал нападение ХАМАС на Израиль «подлым и трусливым».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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