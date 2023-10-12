Четыре человека пострадали в результате обстрела Сдерота в Израиле

Четыре человека попали в больницу в результате обстрела города Сдерот в Израиле боевиками палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила в своем Telegram-канале служба скорой помощи Израиля Magen David Adom (MDA, «Красный щит Давида»).

По данным медиков, молодую женщину около 20 лет и мужчину около 30 лет госпитализировали в тяжелом состоянии с осколочными ранениями. Также медики приняли 33-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести, который получил ранение шрапнелью. А 37-летний мужчина получил легкие ранения по дороге в бомбоубежище.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ракетные удары пришлись на города Ашдод и Ашкелон на юге Израиля, в результате чего несколько человек получили ранения.