В НАТО призвали ХАМАС немедленно освободить заложников

Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе призвали группировку ХАМАС немедленно освободить израильских заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз альянса.

«Союзники по НАТО выразили солидарность с Израилем, ясно дав понять, что он имеет право соразмерно защищаться от актов террора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в альянсе призвали ХАМАС немедленно освободить всех заложников и обеспечить максимально полную защиту гражданского населения.

12 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные израильтяне не будут освобождены. По словам министра, Израиль не возобновит поставки топлива, воды и электроэнергии, пока радикалы движения ХАМАС не освободят всех израильских заложников.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.