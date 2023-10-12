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Глава украинской разведки заявил, что конфликт в Израиле негативно скажется на Украине

Глава ГУР Буданов: долгий конфликт в Израиле негативно скажется на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке негативно скажется на Украине. Его слова приводит Klymenko Time.

«Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться», — сказал Буданов.

При этом он отметил, что если ситуация будет затягиваться, то «будут некоторые проблемы» в связи с тем, что не только на Украину необходимо будет поставлять оружие и боеприпасы.

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин говорил, что правительство США «может и будет» оказывать военную поддержку Украине и Израилю. Также он анонсировал создание нескольких коалиций западных государств по оказанию помощи Киеву. Министр обороны уточнил, что США возглавят одну из коалиций по развитию собственных Воздушных сил Украины. По его словам, важным направлением работы станет передача Вооруженным силам Украины истребителей F-16.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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