На Украине сообщили о получении от Испании боеприпасов и ЗРК Hawk

Испания поставила на Украину боеприпасы и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Hawk. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«ЗРК Hawk, боеприпасы 155 и 105 калибров для наших воинов. Спасибо союзникам из Испании», — написал он.

Накануне исполняющая обязанности министра обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала передачу Киеву партий артиллерийских боеприпасов, крупнокалиберных пулеметов и новых ЗРК Hawk. Она напомнила, что в конце осени Испания начнет обучение украинских операторов и специалистов по техническому обслуживанию зенитных ракетных комплексов.

12 октября в США сделали заявление о том, что почти исчерпали средства для поддержки Киева. По словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, американская администрация после недавнего выделения очередного транша приближается к такому моменту, когда ресурсы для финансирования Украины закончатся.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.