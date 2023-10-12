Власти Израиля назвали условия для снятия блокады с сектора Газа

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные израильтяне не будут освобождены. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, Израиль не возобновит поставки топлива, воды и электроэнергии, пока радикалы движения ХАМАС не освободят всех израильских заложников.

«Ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом не приедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой. ... И пусть никто нас не учит морали», — подчеркнул Кац.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала в своем Telegram-канале, что сирены воздушной тревоги звучат в южных районах Израиля, которые расположены на границе с сектором Газа.

ВВС Израиля также объявили о ликвидации высокопоставленного оперативника ХАМАС Шамлу.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.