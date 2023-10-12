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Германия направит Израилю два дрона

Глава Минобороны Писториус: ФРГ направит Израилю два дрона для защиты территории

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Global Look Press

Германия по просьбе Израиля передаст два боевых дрона «для защиты территории». Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на министерской встрече НАТО в Брюсселе, пишет ТАСС.

Писториус добавил, что у Минобороны ФРГ есть запросы от Израиля на боеприпасы для кораблей. Но этот вопрос еще предстоит обсудить, отметил он.

До этого кандидат политолог Александр Коньков рассказал, что США испытывают проблемы с отправкой оружия одновременно Украине и Израилю. По словам эксперта, у Вашингтона есть потенциал для поставок оружия одновременно двум странам, но конгресс США испытывает определенные сложности.

А тем временем военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что запаса вооружений у ХАМАС может хватить примерно на полгода периодических террористических атак.

Тем не менее американский министр обороны Ллойд Остин говорил, что правительство США «может и будет» оказывать военную поддержку Украине и Израилю.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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