ЦАХАЛ ударил по элитному подразделению ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале об ударах по оперативным командным центрам ХАМАС.

По данным израильских военных, удары наносились по командным центрам элитных сил организации ХАМАС, бойцы которого возглавляли субботнюю атаку на Израиль.

«Элитные силы Нухбы состоят из террористов, отобранных высокопоставленными боевиками Хамаса и назначенных для проведения террористических атак, таких как засады, рейды, нападения, проникновение через террористические туннели, а также противотанковые ракеты, ракеты и снайперский огонь», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Кроме того, самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по Мухаммаду Абу Шамле, старшему военно-морскому боевику ХАМАС в бригаде Рафах.

До этого газета The Jerusalem Post сообщала, что министр здравоохранения Израиля Моше Арбель распорядился официально запретить лечить раненых боевиков ХАМАС в государственных больницах страны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.