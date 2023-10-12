Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦАХАЛ ударил по элитному подразделению ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удар по элитному подразделению ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале об ударах по оперативным командным центрам ХАМАС.

По данным израильских военных, удары наносились по командным центрам элитных сил организации ХАМАС, бойцы которого возглавляли субботнюю атаку на Израиль.

«Элитные силы Нухбы состоят из террористов, отобранных высокопоставленными боевиками Хамаса и назначенных для проведения террористических атак, таких как засады, рейды, нападения, проникновение через террористические туннели, а также противотанковые ракеты, ракеты и снайперский огонь», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Кроме того, самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по Мухаммаду Абу Шамле, старшему военно-морскому боевику ХАМАС в бригаде Рафах.

До этого газета The Jerusalem Post сообщала, что министр здравоохранения Израиля Моше Арбель распорядился официально запретить лечить раненых боевиков ХАМАС в государственных больницах страны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий