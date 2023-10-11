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Соскин прокомментировал ситуацию для ВСУ под Авдеевкой

Экс-советник Кучмы Соскин назвал руководство ВСУ слабым из-за боев под Авдеевкой

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Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале обвинил руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) в слабости из-за ситуации под Авдеевкой.

»[Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий] Залужный, [начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей] Шаптала — это очень слабые люди», — сказал он, добавив, что военное руководство Украины ничего не может сделать.

До этого военнослужащий одного из подразделений ВСУ, расположенных в районе Авдеевки в ДНР Егор Фирсов заявил, что началась решающая битва за этот населенный пункт.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что ситуация в Авдеевке изменилась за последние дни. Он добавил, что российские силы продвигаются в Авдеевке с двух сторон, образуя «своеобразный мешок». По словам главы ДНР, уже уничтожено большое количество опорных пунктов ВСУ, а также склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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