В НАТО оценили заявления РФ о зеркальном ответе США по ДВЗЯИ

Страны НАТО не намерены проводить испытания ядерного оружия. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявления Москвы по ситуации с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), передает РИА Новости.

«Союзники по НАТО придерживались положений, касающихся ядерных испытаний 25 лет, у нас нет планов возобновлять испытания», — сказал он после первого дня заседаний глав минобороны стран альянса в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что НАТО внимательно следит за деятельностью России в этом вопросе и до сих пор не замечало каких-либо изменений в позиционировании ядерного оружия, требующих реакции альянса.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России не остается выбора, кроме как привести ситуацию с дератификацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) к зеркальной с США.

Совет Госдумы 9 октября принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами.

Исполнительный секретарь Организации по ДВЗЯИ Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает такие шаги и попросил о встрече с «ключевыми руководителями» в РФ.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.