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Двое украинских военных заблудились и сдались в плен под Артемовском

РИА Новости: двое десантников 77-й бригады ВСУ сдались в плен

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РИА «Новости»

Двое военных 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины решили сдаться в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии ЗВО под Артемовском в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам одного из сдавшихся в плен, военного 77-й бригады ВСУ Артура Бойчука, украинские военнослужащие заблудились на Артемовском направлении. Вскоре они вышли к военным Вооруженных сил России и добровольно сдались.

«Проводник не пошел, он знал дорогу только до половины. Нам сказали: «туда идите, там повернете» — и все, там что-то должно было быть», — подчеркнул Бойчук.

Сослуживец Александр Геращенко обратил внимание, что украинское командование не ориентируется на местности и отправляет солдат ВСУ без какой-либо дополнительной разведки.

«Просто отправляют проверять — и все», — указал второй сдавший в плен украинский боец.

До этого стало известно, что «Уралвагонзавод» передал ВС РФ партию танков Т-90М и модернизированных Т-72.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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